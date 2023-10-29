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        Aydın'da düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:25
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        Aydın'da düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Pirlibey Mahallesi'nde dün gece bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada Oktay Kabakoğlu (43), Mehmet Kabakoğlu (51) ve Eşref Koç (27) cam parçası ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

        Olay yerine çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oktay Kabakoğlu, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Kabakoğlu ile Eşref Ko'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Olayla ilgili Y.C, E.C, B.C ve M.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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