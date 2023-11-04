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        Aydın'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:37
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        Aydın'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 35 HUR 78 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle'de yola çıkan Ç.H'ye (10) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulup yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ç.H'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü R.Ç'de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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