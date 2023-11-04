Aydın'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 35 HUR 78 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle'de yola çıkan Ç.H'ye (10) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulup yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ç.H'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü R.Ç'de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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