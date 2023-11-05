Aydın'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Mesudiye Mahallesi Manolya Sokak'ta bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri av tüfeğiyle vurulan Vahdet Üşüntü'nün (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili gözaltına alına E.E. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Üşüntü'yle akraba oldukları öğrenilen E.E'nin ifadesinde tüfekle havaya ateş açtığını, merminin yanlışlıkla Üşüntü'ye isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

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