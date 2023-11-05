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        Aydın'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

        Aydın'ın Germencik ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:29
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        Aydın'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Mesudiye Mahallesi Manolya Sokak'ta bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri av tüfeğiyle vurulan Vahdet Üşüntü'nün (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili gözaltına alına E.E. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Üşüntü'yle akraba oldukları öğrenilen E.E'nin ifadesinde tüfekle havaya ateş açtığını, merminin yanlışlıkla Üşüntü'ye isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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