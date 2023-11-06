Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:55 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Tolga K'nin (21) kullandığı 09 DN 722 plakalı motosiklet, Denizli-Aydın kara yolu Pınardere Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen gencin cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Aydın'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
        Aydın'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
        Havaya ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar kuzenin ölümüne neden oldu
        Havaya ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar kuzenin ölümüne neden oldu
        Aydın'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
        Aydın'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
        Germencik'te sezonun ilk zeytin sıkımı yapıldı
        Germencik'te sezonun ilk zeytin sıkımı yapıldı
        Aydın'da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp (5)
        Aydın'da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp (5)
        Kuşadasıspor - Fatsa Belediyespor: 3-3
        Kuşadasıspor - Fatsa Belediyespor: 3-3