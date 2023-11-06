Aydın'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tolga K'nin (21) kullandığı 09 DN 722 plakalı motosiklet, Denizli-Aydın kara yolu Pınardere Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen gencin cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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