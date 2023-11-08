Aydın'da Filistinliler için kermes düzenlendi Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesince, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek olmak üzere kermes düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesince, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek olmak üzere kermes düzenlendi.

Bey Camisi avlusunda düzenlenen kermeste, müftülük çalışanları ile vatandaşlar, mutfaklarında yaptıkları yiyecekleri satışa çıkardı.

İl Müftü Vekili Ahmet Tepe, katılımcılara teşekkür etti.

Kente özgü keşkek yemeğini satışa çıkaran Şazi Gülena, Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramına dikkati çekerek, "Buraya Filistin'de ölen çocuklar için hayır yapmaya geldik. Gerçekten içler acısı. Bir destek olabilir miyiz diye düşündük. İnşallah faydamız olur. Gerçekten oradakilerin hayatları çok zor." diye konuştu.

Kermese destek veren kadınlardan Yeliz Çalışkan da İsrail'in saldırılarının bir an önce bitmesini istediklerini söyledi.