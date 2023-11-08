Aydın'da vatandaşlara yerli tohum dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticilere yerli tohum desteğinde bulundu.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üretimini yaptıkları 1,5 milyon yerli tohumun yaklaşık 150 binini dağıttıklarını söyledi.

Karnabahar, brokoli, marul ve lahana gibi ürünlerin tohumlarını ücretsiz dağıttıklarını aktaran Çerçioğlu, "Buradaki asıl amacımız yerli tohumlarımızı gelecek nesillere aktarabilmek. Bu işe yıllar önce başladık ve şimdi yolumuza devam ediyoruz. İsrail'den gelen tohumları istemiyoruz, 'kendi tohumlarımız' diyoruz." diye konuştu.