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        Aydın'da inşaattan düşen işçi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde apartman inşaatından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:00
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        Aydın'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde apartman inşaatından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre R.Ö, Yeşil Mahalle'deki 1874 Sokak'ta bulunan inşaatın üçüncü katında çalışırken dengesini kaybederek düştü.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, R.Ö'yü Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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