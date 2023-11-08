Aydın'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde apartman inşaatından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre R.Ö, Yeşil Mahalle'deki 1874 Sokak'ta bulunan inşaatın üçüncü katında çalışırken dengesini kaybederek düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, R.Ö'yü Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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