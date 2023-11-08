Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G.Y'nin (17) kullandığı 09 R 8216 plakalı motosiklet, B.T. idaresindeki 09 AAC 178 plakalı otomobille İstiklal Mahallesi 520/1 Sokak'ta çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.G.Y, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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