Aydın'da yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Osman Güdücü'nün (34) kullandığı plakasız motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Muradiye Kavşağında N.Y. idaresindeki 34 CHH 483 plakalı Serhat Patnos İtimat firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan Güdücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüsün sürücüsü N.Y. gözaltına alındı.
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