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        Aydın'da yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:30
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        Aydın'da yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Osman Güdücü'nün (34) kullandığı plakasız motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Muradiye Kavşağında N.Y. idaresindeki 34 CHH 483 plakalı Serhat Patnos İtimat firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        Kazada yaralanan Güdücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otobüsün sürücüsü N.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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