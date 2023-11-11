Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Söke-Didim kara yolunun Tuzburgazı Mahallesi kesiminde, F.Y'nin kullandığı 06 JE 544 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.B. yönetimindeki 09 JD 391 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.