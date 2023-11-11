Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:50 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Söke-Didim kara yolunun Tuzburgazı Mahallesi kesiminde, F.Y'nin kullandığı 06 JE 544 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.B. yönetimindeki 09 JD 391 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Aydın'ın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        Aydın'ın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        Aydın evinde Galatasaray'la oynuyor
        Aydın evinde Galatasaray'la oynuyor
        Aydın'daki Ortaklar Genç Ofis, kırsal mahalle ilkokulunda etkinlik düzenled...
        Aydın'daki Ortaklar Genç Ofis, kırsal mahalle ilkokulunda etkinlik düzenled...
        Nazilli Belediyespor, Afyonspor önünde
        Nazilli Belediyespor, Afyonspor önünde
        İncirliova'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        İncirliova'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Aydın'da öğrenciler Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıy...
        Aydın'da öğrenciler Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıy...