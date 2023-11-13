Aydın'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.
Evde yalnız bulunan 13 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk, işte olan babaları K.Y'ye durumu telefonla bildirdi.
K.Y'nin ihbarı üzerine eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çocuklar, itfaiye ekiplerince evden tahliye edildi. Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
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