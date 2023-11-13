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        Aydın'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:59
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        Aydın'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

        Evde yalnız bulunan 13 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk, işte olan babaları K.Y'ye durumu telefonla bildirdi.

        K.Y'nin ihbarı üzerine eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çocuklar, itfaiye ekiplerince evden tahliye edildi. Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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