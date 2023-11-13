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        Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Aydın'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:11 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:11
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        Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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        Aydın'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Söke'de öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Aydın Caddesi ve İstasyon Caddesi'nde yollarda su birikintisi oluştu.

        Rögarların taştığı caddelerde bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

        Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesinde de Ortaklar Tren İstasyonu'nun yaya alt geçidi ani yağış sonrası doldu. Geçit, yaya geçişine kapatıldı.

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