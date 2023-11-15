Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.K'nin kullandığı 09 AIR 880 plakalı motosiklet ile B.G. idaresindeki 16 BFM 469 plakalı motosiklet, Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde çarpıştı.

Kaza sırasında 09 AIR 880 plakalı motosiklet, savrularak park halindeki 09 ABB 739 plakalı ticari araç ile kaldırım arasında sıkıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu konumundaki G.Y. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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