Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 01:21 Güncelleme: 15.11.2023 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, O.K'nin kullandığı 09 AIR 880 plakalı motosiklet ile B.G. idaresindeki 16 BFM 469 plakalı motosiklet, Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde çarpıştı.

        Kaza sırasında 09 AIR 880 plakalı motosiklet, savrularak park halindeki 09 ABB 739 plakalı ticari araç ile kaldırım arasında sıkıştı.

        Kazada sürücüler ile yolcu konumundaki G.Y. yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Refüje çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Refüje çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Ardahan'da fil alarmı!
        Ardahan'da fil alarmı!
        İstanbul'da dehşet
        İstanbul'da dehşet
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak

        Benzer Haberler

        Alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli Ayça öldü
        Alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli Ayça öldü
        GÜNCELLEME - Aydın'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        GÜNCELLEME - Aydın'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'a İlayda'dan kötü haber
        Aydın'a İlayda'dan kötü haber
        Zeren´in ölümüne neden olan asansör kazasında tutuklu sayısı 2´ye çıktı
        Zeren´in ölümüne neden olan asansör kazasında tutuklu sayısı 2´ye çıktı
        Restoranda denetime giden polis ve gazeteciye saldırı: 7 gözaltı (2)
        Restoranda denetime giden polis ve gazeteciye saldırı: 7 gözaltı (2)