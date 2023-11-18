Aydın'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 kişiden 9'u tutuklandı Aydın'da illegal yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 kişiden 4'ü ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da illegal yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 kişiden 4'ü ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grubun deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Büyük Menderes Nehri'nin denizle buluştuğu Kafa Bölgesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, kıyıda bekleyen 12 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalananlardan Ş.K, C.B, H.F, V.G ve S.D'nin göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışanlardan E.Ş'nin, Adana'da "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütü üyesi olduğu ve kasten öldürme suçundan arandığı belirlendi.

Çeşitli suçlardan aranan N.E'nin 22 yıl 4 ay, F.A'nın 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

Eski öğretmen S.Y'nin terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan arandığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçmaya çalışanlardan İ.T'nin terör örgütü PKK/KCK'ya, eski teğmen İ.Ç'nin FETÖ'ye üye olmaktan, İ.B'nin ise adi suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 5 şüpheli ile E.Ş, N.E, F.A. ve S.Y. tutuklandı. İ.T, İ.Ç. ve İ.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.