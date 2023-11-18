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        Aydın'da öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı

        Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında asansör firmasında görevli mühendis de tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:14
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        Aydın'da öğrenci yurdundaki asansör kazasına ilişkin 1 kişi daha tutuklandı
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        Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında asansör firmasında görevli mühendis de tutuklandı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firmasında görevli mühendis U.İ. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ankara'da gözaltına alınan U.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e çıktı.

        - Olay

        Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B, asansör firması sahibi H.T ve mühendis R.H.A. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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