Aydın'da su deposuna düşen tilkiyi itfaiyeciler kurtardı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 metrelik su deposuna düşen tilkiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Eycelli Mahallesi'nde su deposundaki tilkiyi fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 metrelik kuyuya düşen tilkiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

Depoya inen bir itfaiye eri, özel aparatla tilkiyi yakalayarak, düştüğü yerden çıkardı.

Yarım saat süren çalışma sonucunda kurtarılan tilki, yapılan kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

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