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        Aydın'da su deposuna düşen tilkiyi itfaiyeciler kurtardı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 metrelik su deposuna düşen tilkiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 23:30 Güncelleme: 18.11.2023 - 23:30
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        Aydın'da su deposuna düşen tilkiyi itfaiyeciler kurtardı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 metrelik su deposuna düşen tilkiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Eycelli Mahallesi'nde su deposundaki tilkiyi fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 metrelik kuyuya düşen tilkiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

        Depoya inen bir itfaiye eri, özel aparatla tilkiyi yakalayarak, düştüğü yerden çıkardı.

        Yarım saat süren çalışma sonucunda kurtarılan tilki, yapılan kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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