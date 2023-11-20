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        Aydın Ticaret Borsası

        Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 liradan, en yüksek 142 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:36
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        Aydın Ticaret Borsası
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        Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 liradan, en yüksek 142 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

        Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira)
        Siyah salamura zeytin 65,27 67,99
        Kuru incir 80,00 142,00
        Sıra mısır 6,10 6,30

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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