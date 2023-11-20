Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Aydın'da kongre üyeleriyle buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, "Ben altyapıdan çıkan çocuklarımızı verme taraftarı değilim. Bizimle beraber yürümeleri taraftarıyım." dedi.

Nevzat Biçer Parkı Konferans Salonu'nda kongre üyeleriyle buluşan Adalı, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci başkanlarının Metin Keçeli olacağını, diğer yönetim kurulu üyelerini de ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Adalı, altyapı ile ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Ben altyapıdan çıkan çocuklarımızı verme taraftarı değilim. Bizimle beraber yürümeleri taraftarıyım. Geçmişte Feyyazlar, Metinler, Rızalar gibi şöhretlerimiz dediklerimizi sahanın etrafında ve içinde görmek istiyoruz. Bunun paralelinde yeni yetişenlerin de yine Beşiktaş'ın A takımında devam etmelerini sağlayacağız. Evet, o da bir mantıktır, yetiştirip vermek. Ama Beşiktaş Kulübü olarak bundan sonra altyapıya çok önem verip, yetiştirdiğimiz çocukları da kendi bünyemizde tutmak istiyoruz."

Seçilmeleri halinde Mehmet Özdilek'i sportif direktörlüğe getireceklerini kaydeden Adalı, "Tabii Atiba'nın da jübilesini yapacağız. İçeride arkadaşlar da sordu, Quaresma'nın da jübilesini yapacağız. Bunlar camiaya, taraftara mal olmuş isimler, emek vermiş isimler. Şimdiden bunu söylemek zor olur. Kazandığımız takdirde ikisine de güzel bir jübile yapma sözü verdim."

Adalı, daha sonra Söke'deki Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde kongre üyeleriyle bir araya geldi.