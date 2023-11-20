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        Nazilli'de otoyol inşaatında üzerine demir düşen işçi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otoyol inşaatında üzerine demir düşen işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 21:35 Güncelleme: 20.11.2023 - 21:38
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        Nazilli'de otoyol inşaatında üzerine demir düşen işçi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otoyol inşaatında üzerine demir düşen işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Toygar Mahallesi'nde yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolunda çalışan F.İ'nin (27) üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle demir düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından F.İ'yi Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

        F.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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