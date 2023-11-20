Nazilli'de otoyol inşaatında üzerine demir düşen işçi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otoyol inşaatında üzerine demir düşen işçi hastanede tedavi altına alındı.

Toygar Mahallesi'nde yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolunda çalışan F.İ'nin (27) üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle demir düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından F.İ'yi Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

F.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.