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        Nazilli'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:37
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        Nazilli'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Hürriyet Caddesi'nde bir araçtan yola dökülen mazot nedeniyle yol kayganlaştı.

        A.Ö'nün kullandığı 09 CEJ 01 plakalı motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü ve eşi N.Ö. yola savrularak yaralandı.

        Yaralılar ambulansta tedavi altına alındı.

        Belediye ekipleri, yolda kumlama ve temizlik çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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