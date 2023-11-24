Nazilli'de motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hürriyet Caddesi'nde bir araçtan yola dökülen mazot nedeniyle yol kayganlaştı.

A.Ö'nün kullandığı 09 CEJ 01 plakalı motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü ve eşi N.Ö. yola savrularak yaralandı.

Yaralılar ambulansta tedavi altına alındı.

Belediye ekipleri, yolda kumlama ve temizlik çalışması yaptı.

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