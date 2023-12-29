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        Aydın'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 00:18 Güncelleme: 29.12.2023 - 00:18
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        Aydın'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde G.S. (25) ile kocası H.S. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S, bıçakla eşini yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan H.S, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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