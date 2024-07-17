Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 6. gününde kontrol altına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasının açık depolama alanında 12 Temmuz'da başlayan yangın tamamen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 6. gününde kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasının açık depolama alanında 12 Temmuz'da başlayan yangın tamamen kontrol altına alındı.

        Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan ve ikinci kısma da sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında 6. gün geride kaldı.

        İtfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, fabrikanın ana binasına sıçramadan kontrol altına alındı.

        Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

        - Yangının çıkışı ve müdahale süreci

        Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da saat 17.00'de yangın çıkmış, rüzgarla büyüyen yangına 23 ilden takviye ekip sevk edilmişti.

        240 dönüm alanda etkili olan ve 140 bin ton kağıdın alevlere teslim olduğu yangın dün kısmen kontrol altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        29 kişinin öldüğü yangında ilk duruşma!
        29 kişinin öldüğü yangında ilk duruşma!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor'da Kürşat Yılmaz imzaladı
        Nazilli Belediyespor'da Kürşat Yılmaz imzaladı
        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 6'ncı günde kontrol altında
        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 6'ncı günde kontrol altında
        Televizyon tamiri için gittiği evde çıkan tartışmada, 4 kişiyi çekiç ile ba...
        Televizyon tamiri için gittiği evde çıkan tartışmada, 4 kişiyi çekiç ile ba...
        Aydın'da televizyon tamircisi 4 kişiyi çekiçle yaraladı
        Aydın'da televizyon tamircisi 4 kişiyi çekiçle yaraladı
        Aydın'da kaybolan 56 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
        Aydın'da kaybolan 56 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü
        Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü