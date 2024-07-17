Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 6. gününde kontrol altına alındı

240 dönüm alanda etkili olan ve 140 bin ton kağıdın alevlere teslim olduğu yangın dün kısmen kontrol altına alınmıştı.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan ve ikinci kısma da sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında 6. gün geride kaldı.

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