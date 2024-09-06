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        Söke'nin kurtuluş günü etkinliklerinde şarkıcı Semicenk konser verdi

        Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde şarkıcı Semicenk sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 23:24 Güncelleme: 06.09.2024 - 23:24
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        Söke'nin kurtuluş günü etkinliklerinde şarkıcı Semicenk konser verdi
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        Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde şarkıcı Semicenk sahne aldı.

        Tören ve çeşitli etkinliklerle başlayan program, Yenicami Mahallesi eski garaj alanında Semicenk konseriyle devam etti.

        Semicenk, sevilen şarkılarını seslendirirken, vatandaşlar da parçalara eşlik etti.

        Konser sonunda Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, şarkıcıya Atatürk portresi ve plaket takdim etti.

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