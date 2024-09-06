Söke'nin kurtuluş günü etkinliklerinde şarkıcı Semicenk konser verdi
Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde şarkıcı Semicenk sahne aldı.
Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde şarkıcı Semicenk sahne aldı.
Tören ve çeşitli etkinliklerle başlayan program, Yenicami Mahallesi eski garaj alanında Semicenk konseriyle devam etti.
Semicenk, sevilen şarkılarını seslendirirken, vatandaşlar da parçalara eşlik etti.
Konser sonunda Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, şarkıcıya Atatürk portresi ve plaket takdim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.