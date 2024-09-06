Söke'nin kurtuluş günü etkinliklerinde şarkıcı Semicenk konser verdi

Konser sonunda Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, şarkıcıya Atatürk portresi ve plaket takdim etti.

Semicenk, sevilen şarkılarını seslendirirken, vatandaşlar da parçalara eşlik etti.

Tören ve çeşitli etkinliklerle başlayan program, Yenicami Mahallesi eski garaj alanında Semicenk konseriyle devam etti.

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