Aydın'da kuşaktan kuşağa öğrenme etkinliği düzenlendi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi tarafından, kuşaktan kuşağa öğrenme etkinliği düzenlendi.

Efeler ilçesindeki özel bir huzurevinde, yetişkinlerin çocuklar ile vakit geçirerek bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, torun özlemlerini gidermeleri, çocuklara büyüklere saygı, sevgi gibi değerlerin aktarılmasının sağlanması, hedef kitlenin iyi olma hallerinin artırılması amacıyla düzenlenen programda, gençler ve Hacı Celal Oto İlkokulu öğrencileri huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Müzik dinletisi sunulan programda gençler ve çocuklar huzurevi sakinleriyle birebir sohbet etti, birlikte aktiviteler yaptı.