Aydın'da 122 hırsızlıktan 155 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 122 ayrı hırsızlıktan kesinleşmiş 155 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 122 ayrı hırsızlıktan kesinleşmiş 155 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü E.G'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, 30'dan fazla şehirdeki hırsızlıklarla ilgili 122 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 155 yıl hapis cezası bulunan E.G'yi, Profesör Muammer Aksoy Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü kadın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.