Aydın'da 122 hırsızlıktan 155 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, 30'dan fazla şehirdeki hırsızlıklarla ilgili 122 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş 155 yıl hapis cezası bulunan E.G'yi, Profesör Muammer Aksoy Mahallesi'nde yakaladı.

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