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        AK Parti Aydın Milletvekili Sarıbaş pamuk işçilerini ziyaret etti

        AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Didim ilçesinde pamuk işçileri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 09:06 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:42
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        AK Parti Aydın Milletvekili Sarıbaş pamuk işçilerini ziyaret etti
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        AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Didim ilçesinde pamuk işçileri ile bir araya geldi.

        Sarıbaş ziyaretinde işçilerle sohbet etti, hasat hakkında bilgi aldı ve pamuk topladı.

        Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sarıbaş, Aydın'da pamuğun tarım ekonomisinin bel kemiği olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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