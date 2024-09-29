AK Parti Aydın Milletvekili Sarıbaş pamuk işçilerini ziyaret etti

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sarıbaş, Aydın'da pamuğun tarım ekonomisinin bel kemiği olduğunu ifade etti.

Sarıbaş ziyaretinde işçilerle sohbet etti, hasat hakkında bilgi aldı ve pamuk topladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Didim ilçesinde pamuk işçileri ile bir araya geldi.

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