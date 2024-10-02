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        Aydın'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde eski eşi Sibel Aygan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:28
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        Aydın'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde eski eşi Sibel Aygan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde dün yaşanan olayla ilgili Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanan şüpheli M.Y (43), emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan M.Y, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Boşandığı eşi M.Y. tarafından tabancayla vurulduğu belirtilen Sibel Aygan (33) kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan M.Y. ise Milas'ta yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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