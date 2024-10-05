Aydın'da akaryakıt istasyonunda köpük tankı patladı, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde bulunan köpük tankı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

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