Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da akaryakıt istasyonunda köpük tankı patladı, 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da akaryakıt istasyonunda köpük tankı patladı, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde bulunan köpük tankı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Oto yıkama bölümünde çalışan M.K, B.D. ve N.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Patlama nedeniyle bir araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Germencik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Germencik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Aydın'da Filistin'e destek açıklaması
        Aydın'da Filistin'e destek açıklaması
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Odasının 50. yılı etkinliğine kat...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Odasının 50. yılı etkinliğine kat...
        Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Nazilli'de etkinlik düzenlendi
        Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Nazilli'de etkinlik düzenlendi
        Aydın'da pikaba çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Aydın'da pikaba çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi
        Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi