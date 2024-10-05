Aydın'da akaryakıt istasyonunda köpük tankı patladı, 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde bulunan köpük tankı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Oto yıkama bölümünde çalışan M.K, B.D. ve N.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle bir araçta hasar oluştu.
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