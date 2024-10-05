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        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:02 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:02
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        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Ambarcık Mahallesi'nin üst kesimlerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri yönlendirildi.

        Yangına karadan 20 arazöz, 8 su tankeri ve 102 işçi, havadan da 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edildi.

        Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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