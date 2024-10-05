GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ambarcık Mahallesi'nin üst kesimlerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri yönlendirildi.
Yangına karadan 20 arazöz, 8 su tankeri ve 102 işçi, havadan da 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.
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