Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediyesinden "Didim Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" ile ilgili açıklama

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize kirli su boşaltıldığı iddialarına ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluk, mevzuata aykırılık kesinlikle söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Büyükşehir Belediyesinden "Didim Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" ile ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden denize kirli su boşaltıldığı iddialarına ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluk, mevzuata aykırılık kesinlikle söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, arıtma tesisinden çıkan suyun sürekli atık su izleme sistemi kullanılarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğünce kontrol edildiği belirtildi.

        Açıklamada, 23 Eylül 2024 tarihinde ilgili bakanlıkça yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğun olmadığının tutanakla tespit edildiği öne sürüldü.

        Tesisten çıkan suyun deşarj kriterlerine uygun olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk, mevzuata aykırılık kesinlikle söz konusu değildir. Anlık sonuçlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Müdürlüğüne sürekli olarak sistem tarafından otomatik olarak gönderilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Didim Atık Su Arıtma Tesisinden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeden su numunesi almıştı.

        Tesisteki kirli suyun arıtılmadan Fener Koyu'nda denize boşaltıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

        Balıkçıların da oltayla balık avladığı kısımda deniz suyunun kahverengiye büründüğü görülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        Rusya, Discord'u yasakladı
        Rusya, Discord'u yasakladı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        'Biden, Netanyahu'ya küfretti'
        24 yaralı! Servis minibüsüyle otobüs çarpıştı
        24 yaralı! Servis minibüsüyle otobüs çarpıştı
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        'Ukrayna savaştaki en zor kışını yaşıyor'
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Efsaneler İzmir'de buluştu!
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"

        Benzer Haberler

        Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Didim'de kirli suyun arıtılmadan denize boşaltıldığı ihbarına inceleme
        Didim'de kirli suyun arıtılmadan denize boşaltıldığı ihbarına inceleme
        Vefat eden araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
        Vefat eden araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
        Aydın Valisi Canbolat'tan Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına ziyaret
        Aydın Valisi Canbolat'tan Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına ziyaret
        Aydın'da AK Parti İl Başkanlığından Filistin'e destek açıklaması
        Aydın'da AK Parti İl Başkanlığından Filistin'e destek açıklaması
        Nazillispor kazandı, 3 futbolcuyu kaybetti
        Nazillispor kazandı, 3 futbolcuyu kaybetti