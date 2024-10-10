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        Aydın'da ikinci kattaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:00
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        Aydın'da ikinci kattaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 135 Sokak'ta yaşayan A.T. ikinci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

        Düşme sırasında bir işletme önünde oturanlara da çarpan A.T. ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından Nazilli Devlet Hastanesine götürülen A.T, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Bu arada çocuğun düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde çocuğun, sokakta oturan iki kişiye çarparak beton zemine düşmesi, ardından çevredekilerin A.T'ye müdahalesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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