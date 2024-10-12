Aydın'da duvara gizlenmiş sentetik ecza haplarıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Ilıcabaşı Mahallesinde dün bir eve yapılan operasyonda baca duvarının içinde uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.A. ile eşi A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklanırken N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Ilıcabaşı Mahallesi'nde dün bir eve yapılan operasyonda baca duvarının içine 11 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirilmişti.