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        Nazilli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:23 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:23
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        Nazilli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        M.C idaresindeki 48 Y 2448 plakalı otomobil, Nazilli-Bozdoğan yolu Yazırlı Mahallesi kavşağında P.Ş.U'nun kullandığı 09 AGM 353 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

        Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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