Nazilli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.C idaresindeki 48 Y 2448 plakalı otomobil, Nazilli-Bozdoğan yolu Yazırlı Mahallesi kavşağında P.Ş.U'nun kullandığı 09 AGM 353 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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