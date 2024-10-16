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        GÜNCELLEME - Aydın'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 18:59 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:59
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        GÜNCELLEME - Aydın'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, M.Ş. (58) yönetimindeki 09 P 5039 plakalı minibüs Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.İ.E'ye (79) çarptı.

        Yaralanan A.İ.E. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü, ifadesi alınmak üzere Germencik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        A.İ.E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüye, çıkarıldığı hakimlikçe taksirle ölüme neden olma suçundan ev hapsi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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