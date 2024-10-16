GÜNCELLEME - Aydın'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, M.Ş. (58) yönetimindeki 09 P 5039 plakalı minibüs Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.İ.E'ye (79) çarptı.
Yaralanan A.İ.E. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere Germencik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
A.İ.E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüye, çıkarıldığı hakimlikçe taksirle ölüme neden olma suçundan ev hapsi verildi.
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