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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:09
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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Hüseyin Açıkyer (52) idaresindeki 09 ACD 916 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle 666 Sokak'ta M.O.A'nın kullandığı 35 ALA 241 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Açıkyer, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Açıkyer'in cansız bedeni, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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