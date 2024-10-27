Nazilli'de evde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydoğdu Mahallesi 83 Sokak'ta üç katlı apartmanın M.A’ya ait ikinci katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Söndürülen yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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