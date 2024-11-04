Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 altın sikke,130 gümüş sikke ve 2 gümüş mühür ele geçirildi.

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