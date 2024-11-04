Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
Aydın'ın Çine ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Çine ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çine'de A.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 altın sikke,130 gümüş sikke ve 2 gümüş mühür ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.