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        Aydın'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 20:49 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:49
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        Aydın'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Orta Mahalle 218 Sokak'ta Y.G. ile E.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.G, tabancayla E.K'yi bacağından yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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