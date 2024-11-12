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        Aydın'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 21:21 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:31
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        Aydın'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Ahmet Çakır (27) idaresindeki 09 AOJ 352 plakalı motosiklet, Yavuzköy Mahallesi'ndeki yolda karşı yönden gelen Gültekin Giray (47) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Giray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada Çakır ise yaralandı.

        Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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