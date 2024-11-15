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        Aydın'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı oluşturuldu

        Aydın'ın Didim ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 19:46 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:00
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        Aydın'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı oluşturuldu
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        Aydın'ın Didim ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı oluşturuldu.

        MHP Aydın İl Başkanlığı ve Didim İlçe Başkanlığı tarafından 75. Yıl Sanayi Sitesi'nde "biz kardeşiz" temasıyla fidan dikimi yapıldı.

        Gazetecilere açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ormanların yok olmasının erozyon riskini artıracağını, ekilebilir arazilerde toprak kalitesinin düşerek, tarım rekoltesinin azalmasına yol açabileceğini söyledi.

        Alıcık, 21 dönümlük alana 500 çam fıstığı ve 2 bin zeytin ağacı dikileceğini belirterek, "En tabii hakkımız olan yarınlara daha güzel ve çevre hassasiyeti gelişmiş bir ülke bırakmak hepimizin öncelikli görevidir. Dayanışma ile yeşil vatanımızı geliştirelim, koruyalım." dedi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliğe, AK Parti Didim İlçe Başkanı Sebahattin Akkuş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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