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        Aydın'da 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 00:52 Güncelleme: 16.11.2024 - 00:59
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        Aydın'da 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        C.Ç. idaresindeki 35 AN 9726 plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu Başaran mevkisinde bariyere çarptı, ardından aynı istikamette seyreden A.Y.A. yönetimindeki 34 AV 3346 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazayı gören Z.K. 35 BYA 850 plakalı otomobilini, E.D. de 16 AZR 226 plakalı otomobilini, yardım etmek için emniyet şeridine park etti.

        Bu sırada Muhammed Kurt idaresindeki 35 YK 213 plakalı panelvan, emniyet şeridindeki otomobillere çarparak kaza alanına girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan diğer 4 sürücü, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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