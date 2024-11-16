Aydın'da 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören Z.K. 35 BYA 850 plakalı otomobilini, E.D. de 16 AZR 226 plakalı otomobilini, yardım etmek için emniyet şeridine park etti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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