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        Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:52
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        Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önceden belirlenen adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

        Evdeki aramalarda 435 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 8 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüheli ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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