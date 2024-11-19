Nazilli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önceden belirlenen adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Evdeki aramalarda 435 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 8 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüheli ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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