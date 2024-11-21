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        Nazilli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:17
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        Nazilli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde elektrik bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, N.Ö'nün kullandığı elektrikli bisiklet, Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.K'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile yaya yaralandı.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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