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        GÜNCELLEME - Aydın'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 00:12 Güncelleme: 02.12.2024 - 00:12
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        GÜNCELLEME - Aydın'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Feyzi Ö. (22) idaresindeki 09 ANR 952 plakalı motosiklet, Acarlar İncirliova istikametinde seyrederken park halindeki 09 LU 775 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Feyzi Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Motorda yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan E.K. (23) Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle bir başka kamyonetin sürücüsü K.Ö'yü gözaltına aldı.

        K.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüpheli K.Ö'nün alkollü olduğu belirtildi.

        Güvenlik kamera görüntülerinde, olay anında sokaktan bir kamyonetin çıktığı, motosiklet sürücüsünün kamyonete çarpmamak için kontrolünü kaybettiği, ardından park halindeki başka bir kamyonete çarptığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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