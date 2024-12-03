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        Aydın'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

        Aydın'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:30
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        Aydın'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
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        Aydın'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Ticaret Odası salonunda, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Vali Yakup Canbolat, engelli vatandaşların ve ailelerin yaşadıkları sorunların toplumun ve insanların ortak sorunu olduğunu belirtti.

        Engelli vatandaşların toplum için birer güç kaynağı olduğunu kaydeden Canbolat, "Gururla ifade edebilirim ki devletimiz engelli bireylerimizin yaşam kalitesini yükselterek, başkalarına muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla meslek edinip üretken hale gelmeleri için yeni mevzuat düzenlemeleri ile desteklemektedir. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler insana ve topluma duyulan saygının bir gereğidir." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcü de engelliliğin bireyin veya ailenin değil tüm toplumun ortak sorunu olduğunu söyledi.

        Etkinlikte engelli bireylerin tarafından hazırlanan şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı.

        Etkinliğe Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Meral Uçar, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de katıldı.

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