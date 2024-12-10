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        Germencik Kaymakamı Sultan Doğru görevine başladı

        Aydın'ın Germencik ilçesine atanan Kaymakam Sultan Doğru, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:58
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        Germencik Kaymakamı Sultan Doğru görevine başladı
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        Aydın'ın Germencik ilçesine atanan Kaymakam Sultan Doğru, görevine başladı.

        Doğru, kaymakamlık önünde yöresel kıyafetler giyen öğrenciler tarafından karşılandı.

        Makamında konuşan Doğru, ilçe için birlik içinde çalışacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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