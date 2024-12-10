Germencik Kaymakamı Sultan Doğru görevine başladı
Aydın'ın Germencik ilçesine atanan Kaymakam Sultan Doğru, görevine başladı.
Aydın'ın Germencik ilçesine atanan Kaymakam Sultan Doğru, görevine başladı.
Doğru, kaymakamlık önünde yöresel kıyafetler giyen öğrenciler tarafından karşılandı.
Makamında konuşan Doğru, ilçe için birlik içinde çalışacaklarını söyledi.
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