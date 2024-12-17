Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda 2,5 kilogram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 27 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.G'ye ait Efeler ve Söke ilçelerindeki ev ve depoya operasyon düzenledi.

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