Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kestane hasadı yaparken ağaçtan düşen kişi, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:24 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kestane hasadı yaparken ağaçtan düşen kişi, ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Eğrikavak Mahallesi'nde bahçesindeki ağaca kestane toplamak için İ.D. (45) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Kuşadası Belediyesi süt dağıtımına devam ediyor
        Kuşadası Belediyesi süt dağıtımına devam ediyor
        Köşk Başçayır Ortaokulu öğrencilerinden lise gezisi
        Köşk Başçayır Ortaokulu öğrencilerinden lise gezisi
        Vatandaşın ücretsiz kullandığı otopark kapatıldı
        Vatandaşın ücretsiz kullandığı otopark kapatıldı
        Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Didim'de hizmete açıldı
        Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Didim'de hizmete açıldı
        Bozdoğan Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor
        Bozdoğan Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor
        Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası
        Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası