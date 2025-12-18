Aydın'da ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eğrikavak Mahallesi'nde bahçesindeki ağaca kestane toplamak için İ.D. (45) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.