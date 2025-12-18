Aydın'da ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde kestane hasadı yaparken ağaçtan düşen kişi, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eğrikavak Mahallesi'nde bahçesindeki ağaca kestane toplamak için İ.D. (45) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
