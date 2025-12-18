Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçen yıl tartıştığı halası ve halasının oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakkında müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi.

        Giriş: 18.12.2025 - 14:20 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:20
        Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçen yıl tartıştığı halası ve halasının oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakkında müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi.

        Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık A.D. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

        Savcı, A.D. hakkında halası Aysel Öztürk'e yönelik beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kuzeni Emre Öztürk'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis talebini yineledi.

        Son sözleri sorulan A.D. halası ve kuzenine karşı bir kini olmadığını, aralarında düşmanlık bulunmadığını savundu.

        Karar için verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanığa, Aysel Öztürk'e karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis ve Emre Öztürk'e karşı kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

        Adliye çıkışında açıklama yapan Aysel Öztürk'ün kızı Rabia Sağ, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

        - Olay

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1 Nisan 2024'te İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı halası Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söylemiş, Yeni Mahalle'deki eve giden polis ekipleri anne ve oğlunun cesedini bulmuştu. A.D. işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

