Aydın'da halası ve kuzenini öldüren sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1 Nisan 2024'te İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı halası Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söylemiş, Yeni Mahalle'deki eve giden polis ekipleri anne ve oğlunun cesedini bulmuştu. A.D. işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Karar için verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanığa, Aysel Öztürk'e karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis ve Emre Öztürk'e karşı kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Son sözleri sorulan A.D. halası ve kuzenine karşı bir kini olmadığını, aralarında düşmanlık bulunmadığını savundu.

Savcı, A.D. hakkında halası Aysel Öztürk'e yönelik beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kuzeni Emre Öztürk'e yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis talebini yineledi.

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık A.D. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçen yıl tartıştığı halası ve halasının oğlunu bıçaklayarak öldüren sanık hakkında müebbet ve 25 yıl hapis cezası verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.