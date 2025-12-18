Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerindeki bazı adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklunun adreslerini belirledi.

