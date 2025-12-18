Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

        Aydın'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:25
        Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
        Aydın'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklunun adreslerini belirledi.

        Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerindeki bazı adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Söz konusu adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital materyale el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

